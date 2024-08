Rossi-Marquez ribaltone inatteso | la sentenza del ‘Dottore’ lascia increduli

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 19 agosto 2024) Finito il Gran Premio tornano alla ribalta alcune parole di Valentino. Dichiarazioni che sorprendono gli addetti ai lavori. Il Gran Premio d’Austria sulla Red Bull Ring è finito nel segno di Pecco Bagnaia. Il pilota italiano ha vinto sia la corsa Sprint che la gara e ha superato nuovamente in classifica Jorge Martin. Una sfida entusiasmante, un testa a testa che sta appassionando tutti gli appassionati di questo sport. parole a sorpresa di(Lapresse) IlveggenteUn sorpasso e una fuga con Pecco che ha lanciato un chiaro messaggio agli avversari e vede ora la sua Ducati ufficiale come la netta favorita per il titolo, cadute permettendo. Bella rimonta di Marc, partito molto dietro e che – con una serie di sorpassi ha raggiunto comunque un ottimo quarto posto in classifica.