Quando inizia Uomini e Donne 2024 | la data delle registrazioni e quella della messa in onda

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’estate è ancora in pieno svolgimento, ma per i fan dila domanda è già sulla bocca di tutti:? L’attesa per il ritorno del celebre talk show dei sentimenti, guidato dall’inossidabile Maria De Filippi, è alle stelle. Con la nuova stagione televisiva all’orizzonte, è giunto il momento di svelare tutte le informazioni sulle date di registrazione e sullaindel programma più amato del pomeriggio di Canale 5.? Tutti i dettagli sulla nuova stagione Latanto attesa è finalmente stata rivelata. Secondo le ultime informazioni,inizierà ufficialmente lunedì 9 settembre. Questo significa che il pubblico di Canale 5 potrà tornare a seguire le avventure sentimentali dei tronisti e dei protagonisti del trono over proprio all’iniziostagione autunnale.