Pronto? Non c’è linea! TAR Campania condanna il Comune di Maddaloni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’agosto del 2022, le società Wind Tre e Cellnex Italia richiedevano un’autorizzazione aldiper installare una Stazione Radio Base in via Pintime, a. A causa di un vincolo idrogeologico presente in quella zona, ilaveva tardato il rilascio della suddetta autorizzazione. A seguito, però, delle documentazioni presentate dalle società richiedenti, il TAR dà ragione alle due sovracitate. Nel frattempo, ildi, ha tardato il rilascio di questa autorizzazione. Per questo motivo, il TAR dellahato ildiper il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione. Inoltre, il Tribunale ha inoltreto ildial pagamento delle spese processuali, quantificate in 1.500 euro, oltre a eventuali spese per la funzione commissariale.