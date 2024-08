Ombre di indagini su Arianna Meloni La premier | Schema già visto con Berlusconi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024) «Contromosse squallide e disperate. Se fosse vero dimostrerebbe solo che stiamo smontando un sistema che tiene in ostaggio il paese». Giorgiaaffida queste parole all'Ansa per commentare le "" diche riguarderebbero la sorella. Tutto nasce dall'editoriale di ieri mattina del direttore de "Il Giornale" Alessandro Sallusti dal titolo eloquente: «Vogliono indagare». La tesi è la seguente: la responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia sarebbe vittima di un complotto che si muove su tre direttrici: «Una procura orientata, un paio di giornalisti complici e un gruppo politico che faccia da sponda». In pratica, il cosiddetto metodo Palamara.