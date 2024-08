Non sottovalutare il potere del tatto sulla percezione del vino A partire dalla ruvidità

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 19 agosto 2024) Per tanti anni, abbiamo studiato i sensi come elementi separati. Abbiamo così studiato la vista, l’udito, il, il gusto e l’olfatto come processi ben distinti, direttamente dipendenti dall’attivazione dei nostri sensi. In realtà, i sensi si influenzano reciprocamente costruendo un percepito che è sempre più della semplice somma delle parti, come avrebbero detto gli psicologi della Gestalt negli anni Trenta del secolo scorso. E, allora, occorre prestare attenzione a tutti gli elementi sensoriali, soprattutto quelli capaci di creare contrasto. Il packaging e l'importanza di creare i contrasti Diversi studi hanno, infatti, dimostrato il ruolo della salienza di un packaging che è in grado di influenzare il processo decisionale. L’effetto di tale caratteristica visiva è addirittura superiore alla preferenza a livello di gusto.