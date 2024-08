NIVEO esce il 6 settembre con NONOSTANTE TE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 19 agosto 2024)decide finalmente di abbracciarsi e annuncia così “te”, il nuovo singolo che rappresenta un viaggio interiore al di là delle difficoltà e i giudizi della gente, e uscirà il 6. “Te” diè fuori il 6torna venerdì 6con il nuovo singolo “Te” (ADA/Warner Music Italy), disponibile da oggi 19 agosto in pre-save al link http://ada.lnk.to/te. “Voglio spegnere il silenzio e immaginarechete,te, scelgo me stesso”. Si tratta di un pezzo up tempo con una ritmica incalzante e melodie decise e serrate. La chitarra elettrica, dal suono scuro e malinconico, gioca un ruolo fondamentale nella produzione, andando a controbilanciare i synth brillanti.