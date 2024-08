Mercatello cade un grosso ramo per il vento forte | tragedia sfiorata

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nel pomeriggio di ieri, 18 agosto 2024, a Salerno, nei pressi della chiesa di, una violenta raffica diha causato la caduta di undall’albero situato sul sagrato della Chiesa di San Giuseppe. Il, come riportato dai quotidiani Salernonotizie e IlGiornalediSalerno.it, è precipitato proprio nelle vicinanze di una panchina, dove alcune persone erano sedute, mentre numerosi bambini giocavano nelle vicinanze. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Interimmediato I residenti del quartiere, allarmati dall’accaduto, hanno subito richiesto l’interdei Vigili del Fuoco di Salerno, che sono arrivati prontamente per mettere in sicurezza l’area, molto frequentata dagli abitanti della zona. Segui ZON.IT su Google News.