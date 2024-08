Logan Paul a Dominik Mysterio | Io e te potremmo davvero prendere il controllo di questa industria

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 agosto 2024)è senza ombra di dubbio uno dei wrestler più conosciuti e odiati dall’intero WWE Universe. Approdò a SmackDown nel 2021 e diventò in pochi mesi campione degli Stati Uniti, titolo che detenne per quasi 300 giorni, ma che perse in quel di Summerslam contro LA Knight. Durante il corso della sua carriera in WWE ha lottato quasi sempre in singolo, l’unico match tag team che ha disputato è stato infatti al fianco di The Miz qualche mese fa, ma da allora si è affermato come star individuale. Ultimamente peròsi è detto aperto anche a fare squadra con un’altra superstar WWE altrettanto odiata dalla compagnia, ovvero. La star dei social ha parlato di questo suo desiderio in una puntata del podcast Imsive, facendo queste interessanti dichiarazioni: “Sto esaminando il campo di gioco e valutando attentamente tutte le mie opzioni.