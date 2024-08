Kenan Yildiz e il ritorno della maglia numero 10 alla Juventus

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 19 agosto 2024) Era un’ipotesi che circolava da mesi, un’idea sospesa a metà tra il già e il non ancora, una speranza simile a un sogno. Le prime uscite stagionali di Madama e gli store ufficiali sembravano, tuttavia, aver rinviato il momento tanto atteso: sulle spalle dicampeggiava ancora un anonimo15. Per la delusione dei tifosi bianconeri, pronti a salutarne la consacrazione definitiva, a benedirne l’ingresso nella cerchia illustre dei numeri 10Vecchia Signora. Invece, laha rotto gli indugi e, insieme al rinnovo del contratto, proposto al talento turco di vestire la suapiù importante e iconica. Nel segno di Alessandro Del Piero, idolo del giovanissimo attaccante: dai poster di Pinturicchio affissi in camera, passando per l’imitazione di esultanze, marcature e serpentine. L’eredità pesa. La scelta impone responsabilità.