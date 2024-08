Jacques Villeneuve senza peli sulla lingua | Gli attuali piloti in F1 sono sopravvalutati macchine facili da guidare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024). Lo stile comunicativo diè questo, prendere o lasciare. Un po’ come quando correva in F1, ricordando il suo titolo mondiale del 1997 con la Williams nel duello contro Michael Schumacher (Ferrari), l’ex pilota canadese ha espresso delle personali valutazioni sull’tà nel Circus, parlando delle qualità deiassociate alle vetture di nuova generazione. In un’intervista a Instantcasino, Villenueve ha riflettuto sull’attuale livello dei racing driver, in considerazione del fatto che un 43enne come Fernando Alonso sia ancora competitivo: “In passato, non eravamo in salute come idi oggi e non eravamo tecnologicamente o fisicamente avanzati. Inoltre, oggi le corsesuper sicure. Le moderne auto di F1le piùdache ci siano mai state e irispetto a quello che fanno“.