Incidente al Porto San Vitale di Ravenna sei feriti

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 - In uno schianto tra un'auto e un pulmino, avvenuto poco dopo le 7 di oggi alSandisotto la pioggia battente, sei persone sono rimaste ferite in modo non grave. L'si è verificato all'incrocio tra la Classicana e via 13 Marzo. Da quest'ultimo, in base ai primi accertamenti della polizia locale, una Volkswagen Touran si è immessa in direzione dell'Adriatica proprio nell'istante in cui sopraggiungeva dalla sinistra il van con a bordo cinque operai diretti al lavoro. A seguito dell'impatto il van è finito nel fossato laterale, mentre l'auto è rimasta sulla carreggiata visibilmente danneggiata. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118, che hanno trasportato quattro operai all'ospedale diin condizioni di bassa gravità e il conducente del van al Bufalini con un codice di media gravità.