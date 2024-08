IL VICE ALLENATORE L’analisi di Sullo | Dovevamo andare al tiro qualche volta di più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) È toccato a Salvatoredare le indicazioni dalla panchina vista l’assenza dello squalificato Roberto D’Aversa. Il tecnico azzurro ha espresso il suo giudizio al termine della gara contro il Monza, evidenziando come i toscani abbiano fatto la partita. "Siamo andati in difficoltà soltanto nei primi cinque minuti, dove loro hanno avuto quella giocata di Maldini con ilin diagonale. Poi il Monza ha prodotto veramente poco ed è stato per merito nostro.sicuramente concluderedi più. Alla prima giornata però non è il caso di iniziare a pensare a quello che poteva essere e non è stato. Ci prendiamo il buono di quello che la partita ha detto e analizzeremo gli errori". Nel finale l’Empoli ha avuto diverse occasioni per provare a pungere i brianzoli ma è mancato come sempre l’aspetto del cinismo.