Il Colpo di Mezzanotte - Commisso scatena l' asta per Gonzalez Ma ora serve rinforzarsi

(Di lunedì 19 agosto 2024) Firenze, 20 agosto 2024 - La giornata della Fiorentina è scivolata via tranquilla, in attesa della presentazione ufficiale di Albert Gudmundsson e di capire cosa accadrà sul fronte. Senza dimenticare che il club viola deve completare il reparto tra difesa e centrocampo. Che l'argentino possa lasciare Firenze è un dato di fatto, che lo faccia alle condizioni della Fiorentina altrettanto. Stavolta non ci sono forzature che tengano. Né sponda calciatore, né sponda acquirenti. Il prezzo è noto da giorni: 40 milioni di euro. E la Fiorentina in questa fase è brava a giocare su più tavoli. Non ha fretta di vendere Nico (paradossalmente per il club può anche rimanere), ha già il sostituto in mano e contrattualmente ha un accordo lunghissimo (2028) con il calciatore. Ieri tra i dirigenti viola c'è stato un summit che non ha spostato granché gli equilibri.