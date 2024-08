Gioca 10 euro e vince due milioni festa alla tabaccheria di Sforzacosta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Macerata, 19 agosto 2023 – Maxi vincitaMogetta di. Questa mattina un cliente ha acquistato un gratta e vinci da 10e si è aggiudicato il montepremi più alto: due. Grandemista a incredulità tra i presenti. Subito è stata contattata la titolare Roberta che in quel momento non si trovava nel negozio. Il tagliando acquistato è del tipo 50X. "Non abbiamo mai avuto vincite di questo tipo – racconta Roberta Mogetta – ma solo di montepremi intorno al 20mila". Ora è caccia all’identità del fortunato vincitore.