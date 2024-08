È finita Clamoroso Uomini e donne è addio tra la coppia amata dal pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sta scaldando i motori la nuova edizione di. Tre mesi di “astinenza” sono stati davvero lunghi per ildella trasmissione di Maria De Filippi. Come rivelato poco fa sui social da Lorenzo Pugnaloni, il massimo esperto del programma, le registrazioni del dating show di Canale 5 riprenderanno la prossima settimana. Nel frattempo, arriva la notizia clamorosa: giàla storia tra la dama e il cavaliere usciti insieme dallo studio prima delle vacanze. I telespettatori scalpitano da casa per vedere quali saranno i nuovi protagonisti del programma. Nei giorni scorsi, ci sono state alcune anticipazioni: si parla, come avvenuto anche l’anno scorso, della possibile partecipazione come ospiti alla prima puntata delle coppie di Temptation Island. Mentre tra le storie rimaste in sospeso, c’è quella di Ida Platano e Mario Cusitore.