Dybala farebbe al caso dell’Inter? Il ragionamento tecnico e tattico

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Pauloè stato a lungo un obiettivodue estati fa. L’argentino è poi stato prelevato dalla Roma a parametro zero, con i nerazzurri che hanno acquistato in prestito secco Romelu Lukaku. Ora sono i giallorossi a volersene privare per ragioni di bilancio. LA SITUAZIONE – Il futuro di Pauloè denso di incertezze: l’Inter che ruolo potrebbe recitare in questo contesto? Partiamo da una base, rappresentata dal fatto che la Joya sia stata messa dalla Roma sul mercato perché l’arrivo di Matias Soulé e l’esigenza di rimpinguare le proprie casse in vista di ulteriori colpi in questo calciomercato hanno determinato l’evoluzione della sua situazione di mercato. L’Inter non è immediatamente coinvolta in tale realtà di mercato, stante l’attenzione concentrata sull’innesto in difesa atto a completare il reparto arretrato in vista della stagione ora iniziata.