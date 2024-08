Dopo 5 anni con lui… Mirko e Perla di nuovo insieme | la verità sul ritorno di fiamma

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 19 agosto 2024) La storia d’amore traVatiero eBrunetti, conosciuti al grande pubblico grazie alla loro partecipazione a Temptation Island 2023, ha attraversato numerosi momenti di crisi nell’ultimo anno. La coppia, che aveva conquistato l’attenzione del pubblico durante il loro percorso nel programma condotto da Filippo Bisciglia, ha recentemente annunciato la conclusione della loro relazione tramite due distinti post su Instagram. Nonostante questo, negli ultimi giorni sono emerse voci su un possibile riavvicinamento tra i due, alimentate da alcune indiscrezioni diffuse online. In particolare, l’influencer Deianira Marzano ha acceso ulteriormente la curiosità del pubblico, pubblicando una storia su Instagram in cui affermava: “P e M hanno ripreso i contatti. Certamente, per il momento, la storia non è ancora chiusa”.