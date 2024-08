Dallo stile preppy a quello boho chic dai fiocchi agli slipdress fino ai capi monospalla

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 19 agosto 2024) Agosto sta quasi per volgere al termine e presto costumi da bagno e parei saranno solo un ricordo. Ma a consolarci saranno senza dubbio le nuove tendenze autunno 2024. In particolare, prima di parlare di cappotti e piumini, quelle che possiamo cominciare a portare già a settembre, adeguandole alle temperature all’insegna del layering. Settembre è infatti il mese che più di ogni altro rappresenta la voglia di rinnovare il guardaroba, dopo aver passato tanti giorni indossando solo abiti leggeri e infradito. Le passerelle dell’autunno inverno 2024/25 sono state ricche di proposte che non vediamo l’ora di sfoggiare. Eccone 5 su cui investire subito.