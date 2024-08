Con un entusiasmo che non si vedeva dai tempi di Obama Hollywood si è schierata con Kamala Harris per portarla alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 19 agosto 2024) In una Chicago super blindata,sta per essere incoronata ufficialmente come candidata democraticapresidenza degli Stati Uniti d’America. Migliaia di chilometri più a sud-ovest, asi stappa lo champagne. Ladel cinema non è mai stata repubblicana, ma questa volta il sostengno dell’industria cinematografica al partito dell’asinello non era così scontato. Vi ricordate le dichiarazioni pubbliche di qualche mese fa? George Clooney, giusto per fare un nome, aveva scritto un articolo sul New York Times per chiedere a Joe Biden di ritirarsi dcorsa. A ruota, erano stati in tanti a esprimersi allo stesso modo. Facendo capire, molto chiaramente, che il sostegno mediatico – e i soldi – del cinema non sarebbero arrivati.