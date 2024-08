Chieti mentre è in vacanza ruba monopattini e bici per oltre 10mila euro | denunciato 54enne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Undi origini pugliesi inin Francavilla al Mare, in provincia di, è statodai carabinieri per furto aggravato. L’uomo è accusato di averto,era incon la famiglia sulla costa abruzzese, una serie diclette enell’area nord della località balneare per un valore complessivo di circa. I furti sarebbero stati commessi anche di notte in abitazioni private, dove il ladro si sarebbe introdotto per sottrarre i mezzi ai legittimi proprietari. In quelle occasioni, ilsarebbe stato ripreso da alcune telecamere di servizio. A mettere sulle tracce del ladro, poi, anche i sistemi di geolocalizzazione installati sui mezziti.