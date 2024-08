Calciomercato Inter c’è l’accordo per il nuovo difensore! L’11 di Inzaghi con tante soluzioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’ha deciso di correre ai ripari suldopo l’esordio nel campionato di Serie A. La sfida della 1ª giornata contro il Genoa si è conclusa sul risultato di 2-2 e le prime indicazioni sono state chiare: centrocampo e attacco sono di altissimo livello mentre la difesa ha manifestato qualche problema di troppo. In particolar modo la prestazione di Bisseck ha fatto scattare un campanello d’allarme: il centrale tedesco non è stato attento in occasione del vantaggio di Vogliacco e nel finale è stato protagonista in negativo del fallo da rigore per il definitivo 2-2. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno effettuato un vero e proprio blitz in difesa: è ad un passo l’arrivo di Tomas Palacios. Il cartellino del calciatore è di proprietà del Talleres, ma il calciatore sta giocando in prestito con opzione di riscatto all’Independiente Rivadavia.