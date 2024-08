Andrea Gilardi lascia Forlì Airport a caccia di un nuovo d g

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il rapporto trae il direttore generaleStefanosi avvicina alla conclusione., che ha ricoperto il ruolo di direttore generale e accountable manager, ha annunciato le sue dimissioni, con effetto a partire dal 16 settembre. Come riportato in una nota ufficiale della società di gestione dell’aeroporto “Luigi Ridolfi”,ha deciso di intraprendere nuove sfide professionali, concludendo il suo incarico “in totale armonia con l’azienda e con gli azionisti”. Milanese di 52 anni,ha una carriera professionale significativa nel settore turistico. Dal 1997 al 2007, lavora in Alpitour, ricoprendo ruoli con crescenti responsabilità nella produzione turistica. Dopo un’esperienza all’estero, torna in Italia nel 2010 come direttore commerciale di Air Italy e successivamente in Veratour come direttore voli e sviluppo prodotto.