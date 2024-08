Acconciature di famiglia La testa a posto con i Bà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Da parrucchiere e barbiere a vero e proprio salone di bellezza per uomo, sempre più attento all’immagine. È Bà Fabrizio, lo storico negozio di parrucchiere in centro a Nova Milanese, in via Roma 18, dal 1967 che nei giorni scorsi ha ricevuto da Regione Lombardia il titolo di “Attività storica“. "Appena terminato il servizio di leva - ricorda Giancarlo Bà (padre di Fabrizio), fondatore dell’impresa - ho aperto il primo negozio, sempre in via Roma a pochi passi dal civico 18, dove ci siamo trasferiti dal 1988, avendo frequentato, in precedenza una scuola per parrucchieri di Milano e successivamente il Capam di Monza, dove sono diventato Maestro Acconciatore. Ho mantenuto i contatti con il circolo artistico della scuola monzese. Poi, negli anni, attraverso un’azienda di ortoestetica, ho imparato i segreti per la cura e l’igiene della pelle e dei capelli, anche in casa.