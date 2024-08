Aaron Engel attesa per i risultati dell’autopsia sul corpo del ragazzo trovato quasi decapitato in Val Pusteria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si attendono isuldiEngl, il boscaiolo di 24 anni di Terento,senza vita ieri mattina con la testadecapitata in una piccola frazione di Marga, in Val. La profonda lesione al collo potrebbe essere stata provocata da una motosega, serviranno idell’esame autoptico – già disposto dalla procura – per confermare una delle tante ipotesi che gli inquirenti stanno al momento ancora vagliando. A causa della particolarità del ritrovamento, della complessità degli accertamenti e della natura degli elementi raccolti sul luogo della morte del giovane, infatti, le circostanze della morte sono estremamente complesse da ricostruire. Non si esclude nemmeno che il giovane boscaiolo possa essersi ferito a morte da solo. I carabinieri cercano di capire anche se ci fossero altre persone sul luogo assieme alla vittima.