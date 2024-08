Verona Mosquera e Livramento | Davvero incredibile iniziare così

Leggi tutta la notizia su sportface

"E' una serata speciale per me, ho sempre sognato di giocare in Europa, sono contento della mia doppietta. E' importante per me". Queste le parole di un emozionato Daniel, attaccante colombiano delche ai microfoni di Sky Sport, ha parlato al termine del match vinto per 3-0 al Bentegodi contro il Napoli. Il centravanti colombiano ha messo a segno le due reti finali, dopo che il vantaggio gialloblù era stato siglato da un'altra sorpresa di questo Hellas, il capoverdiano Rocha: "E' straordinario, abbiamo fatto una grande partita.