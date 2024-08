Uccide il padre e una vicina a San Candido poi si barrica in casa Il Gis irrompe ferito il killer

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 18 agosto 2024) AGI - Un uomo ha ucciso una donna in un'abitazione a San, in Alto Adige, e gli inquirenti non escludono ci possa essere anche un secondo cadavere. L'uomo nella notte ha imbracciato le armi del, ex guardia forestale, ha aperto il fuoco contro una donna. La Protezione civile ha emesso via radio una allerta alla popolazione di non lasciare le proprie case. I carabinieri del Gis, nel corso dell'irruzione in un appartamento a San, in Alto Adige, dove si erato l'omicida di una donna, hanno trovato il corpo senza vita del90enne dell'assassino. Quest'ultimo, un 50enne, sarebbe in gravi condizioni a seguito di uno sparo: secondo alcune fonti pare si tratti di un tentativo di togliersi la vita dopo l'irruzione dei militari. È sospettato di avere ucciso, oltre alla donna nell'abitazione di via San Corbiniano, anche il, un ex guardiacaccia.