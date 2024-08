Strade più sicure per gli studenti | I nuovi marciapiedi attesi da anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Ha preso il via un nuovo cantiere nel territorio comunale di Fiscaglia. A Massa Fiscaglia, infatti, sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo marciapiede, particolarmente atteso dai residenti della zona tra le vie Berlinguer e Pasolini. "Questo intervento, richiesto da– spiega il sindaco Fabio Tosi - , riguarda il tratto compreso tra via Bracchina e la zona residenziale di via Berlinguer/Pasolini a Massa Fiscaglia e comprenderà anche la sistemazione del piazzale adiacente che da alcuniè anche punto di partenza e arrivo di una delle nostre linee scuolabus. Perché questo intervento è importante? Il nuovo marciapiede sarà fondamentale per garantire una maggiorezza ai residenti, ma anche ai giovaniche quotidianamente utilizzano quest’area, soprattutto considerando la fermata dello scuolabus.