Ritrovato lo zaino dello studente tedesco scomparso sul Gran Sasso ma del giovane ancora nessuna traccia

(Di domenica 18 agosto 2024) È statolodi Lewin Weituschat, lodi 25 anni (attualmente in Italia per il programma Erasmus) del quale da giorni si sono perse le tracce. Lodelè stato trovato dai Vigili dl fuoco dell’Aquila nei pressi della località di Calderone, sul– dove si pensa che il ragazzo sia-, a seguito della segnalazione ricevuta dagli amici di Lewin, che insieme ad altri volontari hanno preso parte da ieri alle operazioni di ricerca avviate dalle forze dell’ordine. La scomparsa – Stando alle prime ricostruzioni, l’ultimo contatto del 25enne con i compagni di università – con i quali era solito sentirsi quotidianamente – risale alla mattina del 10 agosto. Il giorno prima aveva sentito per l’ultima volta la famiglia.