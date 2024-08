Polonio nel tè le minacce di Lilin candidato da Santoro ai giornalisti del Tg1

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 agosto 2024) Un attacco durissimo aiRai del Tg1 Stefania Battistini e Simone Traini, con messaggi minacciosi sulla possibile vendetta russa per il servizio realizzato a Kursk che ha fatto infuriare il Cremlino. È destinato a sollevare un polverone il video con cui Nicolai, lo scrittore moldavo di Educazione siberiana, biografo di Putin enel partito di Michele(Pace terra e dignità) alle ultime europee, arriva a evocare il "nel tè"., come riporta Open, definisce "deficienti" e "propagandisti" i dueper cui è stato aperto un procedimento penale in Russia. "Sono iniziati i procedimenti penali. Se un giorno qualcuno di questi aiutanti dei terroristi e qualcuno di questi propagandisti si troverà con un po' dinel tè, purtroppo cari amici sappiate che vi siete scavati la fossa da soli.