Palmeri | Peggior partita di sempre di Conte Napoli senza personalità

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 18 agosto 2024) Il giornalista critica duramente la debacle delcontro il Verona, definendo la prestazione come lae mai vista. Il debutto stagionale delin Serie A si è rivelato un disastro totale. La squadra di Antonioè stata sconfitta con un pesante 3-0 dal Verona, e i commenti del giornalista Tancredisono impietosi.ha definito la prestazione degli azzurri come “lamai vista in campionato di una squadra di”, evidenziando la mancanza die qualità mostrata dalla squadra partenopea. Nel suo post sui social,ha descritto il secondo tempo del match come una “debacle totale” del. “Il Verona ha dimostrato qualità e coraggio, spazzando via unche è scomparso dal campo”, ha dichiarato