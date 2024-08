Mosse squallide e disperate schema già visto | Arianna nel mirino dei pm? Interviene Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) "Se fosse vero che ora sono passati alla macchina del fango e alla costruzione a tavolino di teoremi per sperare in qualche inchiesta fantasiosa contro le persone a me più vicine, a partire da mia sorella, sarebbe gravissimo":lo ha detto all'Ansa. Poi ha aggiunto: "Ma in fondo sarebbe anche un buon segno, perché questeda parte della peggiore politica significherebbero solo che stiamo smontando il sistema di interessi che tiene in ostaggio l'Italia da troppi anni. Quindi, avanti a testa alta, con ancora maggiore determinazione". La premier ha spiegato anche che unosimile lo si sarebbe giàin passato: "Purtroppo reputo molto verosimile quanto scritto oggi da Alessandro Sallusti su il Giornale.