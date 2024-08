L' offensiva ucraina funziona per Zelensky | quanti vogliono la riconquista

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 agosto 2024) Inil tasso di popolarità del presidente Volodymyrè aumentato quasi del 4,5 per cento, dopo l'nella regione russa di Kursk, ma è comunque di poco superiore al 15 per cento. Oltre il 57 per cento degli ucraini vorrebbe combattere fino alla vittoria e alladei territori occupati, Crimea compresa, ma il 41 per cento vorrebbe un accordo con la Russia per por fine alla guerra. L'80 per cento, inoltre, è insoddisfatto di come le cose stiano andando nel Paese. Sono i risultati di un sondaggio d'opinione condotto dal 9 all'11 agosto dall'associazione «Iniziativa legale avanzata» in tutta l', comprese la Crimea, le regioni occupate e le aree interessate dai combattimenti, nonché all'estero, laddove è concentrato il maggior numero di rifugiati ucraini. Stando a quanto si apprende, sono state intervistate 5.