L’Inter vara le tre punte ‘d’emergenza’! Soluzione fattibile col mercato?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Ieriper qualche minuto ha giocato con tre attaccanti veri, trovando peraltro in quel periodo l’illusorio vantaggio sul Genoa. Unache bisognerà vedere se in futuro troverà altri momenti. LA SITUAZIONE – È il 75? di Genoa-Inter e Simone Inzaghi fa entrare Mehdi Taremi, al suo esordio ufficiale in maglia nerazzurra. Tutti pensano che a uscire sia Lautaro Martinez, che non ha nemmeno dieci giorni di allenamenti sulle spalle ed è visibilmente in ritardo di condizione. Invece il numero che spunta sulla lavagna luminosa è il 20, di Hakan Calhanoglu. Non è un errore: Inzaghile tre, con Taremi che si mette assieme al Toro e a Thuram. Unache dà subito i suoi frutti. Genoa-Inter, treper il secondo gol LO SVILUPPO – Passano sette minuti dal cambio esi porta in vantaggio, illudendosi di aver risolto la pratica Genoa.