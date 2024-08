Lazio-Venezia Di Francesco | Ottimo approccio poi la gara è cambiata sull’1-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) “Abbiamo avuto unalla, poi la partita è-1. Ci siamo abbassati un po’, ma siamo stati bravi a rimanere in partita nonostante le nostre ingenuità. Nel secondo tempo abbiamo dato la sensazione di poter fare male in qualsiasi momento, ma non ne abbiamo approfittato. Poi laha giocatori di gamba che possono sempre fare male“. Così Eusebio Diracconta il 3-1 tranella prima giornata di Serie A. “Siamo in crescita, ai ragazzi ho ribadito che devono avere coraggio perché, se non ne hai, rischi di abbassarti e di chiuderti in difesa. Abbiamo fatto male allaa tratti, serve continuità. Ci sono situazioni da affinare e una squadra da completare come sa bene la società, con cui stiamo lavorando molto bene cercando di renderla più competitiva“, ha aggiunto il tecnico dei lagunari.