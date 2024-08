La Nuova Virtus ci crede | Pronti a fare grandi cose

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Chi lo dice che l’estate è fatta per rilassarsi? LaCesena ha trascorso gli ultimi mesi lavorando sodo sulla programmazione futura, sia nell’ottica societaria, sia del roster che si appresta a disputare il nuovo campionato di basket di serie B femminile. Coach Luca Chiadini, con quali aspettative partite? "Innanzitutto con la consapevolezza di aver svolto un buonissimo lavoro. Al termine della costruzione di un gruppo c’è sempre qualche postilla da mettere, magari un dettaglio che si sarebbe voluto migliorare. Questa volta però mi sento di dire che è andato tutto esattamente secondo i piani. Poi certo la teoria è un conto e i risultati in campo sono un altro, però sono davvero convinto che lasquadra potràmolto bene, in un campionato particolarmente difficile, con la formula rinnovata". Servirà poco tempo per rendersene conto.