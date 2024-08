Il paradosso della troppa scelta può rovinare gli acquisti di vino Meglio seguire il principio del less is more

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 agosto 2024) L’incongruenza tra ciò che le persone dichiarano e il comportamento di acquisto agito può essere ricondotta al noto meccanismo del «», rilevato per la prima volta da Iyengar e Lepper (2000). Negli anni ‘80-’90, si pensava che la strategia di vendita migliore fosse di aumentare i beni in vendita, nel numero e nella varietà, per aumentare la probabilità che i consumatori trovassero il prodotto ideale e, dunque, attrarne un maggior numero. Ciò che veniva dato per scontato era l’automatica traduzione di un alto traffico nei negozi in un aumento dei profitti. Il maggiore assortimento complica laDiversi studi hanno confermato che un maggiore assortimento rende più difficile effettuare una, scoraggiando gli individui e portandoli a rimandare la decisione.