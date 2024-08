Il Mantova ha un’identità chiara Ma noi ci faremo trovare pronti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Mister Viali, dopo tante amichevoli, altrettante chiacchiere e una gara di Coppa Italia, si inizia finalmente a fare sul serio in campionato: che Reggiana ci dobbiamo aspettare? "Dal punto di vista fisico la squadra sta discretamente bene. Anche a Genova ha fatto una partita intensa contro un collettivo forte, finendo in crescendo, quindi sono soddisfatto. Quello sugli automatismi di gioco è un discorso più a lungo termine, ma questo non deve in nessun modo condizionarci. Ovviamente non saremocome a dicembre, ma lo saremo in maniera diversa e dovremo essere in grado di cercare il risultato pieno". Gli abbonamenti venduti sono oltre 6mila e stasera si preannuncia una cornice di circa 10mila persone, la città ha voglia di spingere la Reggiana. "Onestamente questo l’ho percepito fin dal primo momento in cui sono arrivato, già dalle amichevoli che abbiamo giocato a Toano.