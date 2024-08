Festa in Comune in pensione il maresciallo Maurizio Amadio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Il luogotenenteha lasciato ieri il comando della stazione carabinieri di Cupra Marittima dopo avervi prestato servizio per 25 anni, di cui 17 come comandante., nella mattina di ieri è stato ricevuto dall’amministrazione comunale nella sala consiliare per la consegna di una targa ricordo in occasione del pensionamento come: "ringraziamento per il servizio prestato e per essere stato un punto di riferimento per i cittadini e per l’intera comunità attraverso l’operosità e la vicinanza che ha mostrato nel ricoprire in maniera eccellente il suo ruolo nel nostro territorio".