Ferragosto volo da Orio per Parigi-Beauvais dirottato in Belgio | Da Ryanair nessun aiuto

(Di domenica 18 agosto 2024) Doveva atterrare a, ma si è ritrovato in, all’aeorporto di Liegi, “senza alcun preavviso, motivo e scoprendolo durante il”. A raccontare la storia è Massimo, passeggero deldi lineache nella serata del 15 agosto è partito dae destinato alla capitale francese. Dove però non è atterrato. “Non abbiamo avuto alcuna notizia in merito da parte della compagnia”, racconta. Ilera programmato alle 21:30, ma è stato ritardato di un’ora: i passeggeri si sono imbarcati poco prima delle 23 e alle 23:05 l’aereo è decollato. “Saremmo dovuti arrivare all’aeroporto dia mezzanotte ma, a bordo dell’aereo, un quarto d’ora dopo mezzanotte ci hanno comunicato che saremmo arrivati all’aeroporto di Liegi, in”.