Estra meno uno allo start Test per tutti gli stranieri

(Di domenica 18 agosto 2024) Ieri è stata la giornata delle visite mediche per la nuovaPistoia. Esami di rito per Forrest, Rowan, Brajkovic, Silins, Childs e Benetti, mentre Della Rosa, Saccaggi e Anumba avevano già passato imedici nei giorni scorsi. Unico assente giustificato Paschall che sta risolvendo i problemi burocratici per il suo arrivo in Italia. Tutto secondo programma con l’attesa di vedere per la prima volta sul campo la squadra lunedì pomeriggio al PalaMelo di Quarrata per il primo allenamento. Diciamo che si iniziano a scaldare i motori e la curiosità di vedere la nuova squadra al lavoro è decisamente tanta. Il vero e proprio saluto da parte dei tifosi, come da tradizione, ci sarà quando il PalaCarrara tornerà ad essere di nuovo disponibile, ma già lunedì al primo allenamento sicuramente saranno in molti i tifosi che vorranno dare il primo benvenuto ai nuovi giocatori.