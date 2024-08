Carovana del cuore Martedì tappa locale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Compie 20 anni ladel, il progetto di Fondazione Patrizio Paoletti nato per sensibilizzare il grande pubblico sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che ogni anno raggiunge le principali città e località marittime di tutta Italia grazie all’impegno di centinaia di volontari. L’edizione 2024 dedicata in particolare alla tutela della salute mentale dei giovani è stata presentata nella mattina del 1° agosto in Campidoglio. "In Europa circa 11,2 mln di bambini e giovani sotto i 19 anni soffrono di un problema di salute mentale – ricorda Paoletti – e il suicidio è la seconda causa di morte tra i 15 e i 19 anni. Sono numeri di un’emergenza che va affrontata subito ponendo al centro del nostro sistema sociale e culturale l’educazione alla corretta gestione delle emozioni e delle relazioni.