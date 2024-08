Calcio e turismo Una doppia sfida che riguarda tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Ci sono due sfide a cui la città e la sua squadra disono chiamate a dare una risposta quest’anno. Due sfide apparentemente lontane, distanti e appartenenti a due mondi diversi, ma che invece hanno in comune molto più di quel che sembra. La prima è lache Bologna, come città, si trova ad affrontare sul fronte del, tema che ha dominato il dibattito cittadino delle ultime settimane. La seconda è quella che Bologna, come squadra di, dovrà fronteggiare a partire da questo pomeriggio con il debutto al Dall’Ara in campionato, prima tappa di una stagione comunque storica, visto il ritorno in Champions League dopo sessant’anni. Cosa hanno in comune, allora,e pallone? Apparentemente, poco. Ma se calati nella nostra dimensione cittadina, in realtà, molto di più di quanto si pensi.