Alien | Romulus Fede Álvarez spiega come e perché è apparso SPOILER

(Di domenica 18 agosto 2024)è ora nelle sale e, sebbene la risposta dei fan e della critica sia stata ampiamente positiva, ci sono alcune scelte narrative che non hanno soddisfatto tutti. Se non avete ancora avuto modo di vedere il film, fate attenzione aglipiù importanti da questo punto in poi. Quando Rain Carradine e il suo equipaggio arrivano alla stazione spaziale abbandonata, scoprono che l’androide della nave è ancora funzionante. Lo collegano e vediamo che il sintetico è lo stesso modello di Ash del film originale di Ridley Scott. LEGGI ANCHE: Tutti gli Easter Eggs che potrebbero esservi sfuggiti inSì, il compianto Ian Holm è resuscitato grazie a una combinazione di CGI e animatronics e,ci si potrebbe aspettare, la decisione è stata accolta con un certo disappunto.