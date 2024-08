A Bari non è cambiato nulla | sconfitta alla prima di campionato contro la neopromossa Juve Stabia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024) Anon èdila. L’edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno scrive delladeldiin casa.lafinisce 1-3. Difesa inguardabile, schema di gioco prevedibile e società (i De Laurentiis) che sul mercato latita.deludedi, il mercato deve imprimere una svolta Il Corriere del Mezzogiorno scrive: Peggior inizio non poteva esserci.diilcrolla al cospetto di unaorganizzata e solida, facendo evidenti passi indietro rispetto alle buone indicazioni fornite in queste settimane di preparazione. Male i primi 45 minuti, molto meglio il secondo tempo, ma complessivamente tanto lavoro da fare sia in campo che sul mercato per il club di De Laurentiis. Il 3-1 finale è uno schiaffo pesante.