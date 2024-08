Unesco un milione dal ministero | Un maxi progetto per aumentare la permanenza media dei turisti I dati? No a critiche ideologiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Porta il nome del più celebre fra gli ossimori latini. Festina Lente, è ildi marketing territoriale che, candidato ai bandi ministeriali, porta in dote in città quasi undi euro (993 mila euro per la precisione) per il compartoco. Il fil rouge è la valorizzazione del brandmettendo in relazione il capoluogo con Ostellato e Comacchio. Ildefinitivo e approvato, presentato in risposta all’avviso pubblico nel 2023 per conto del sito"Ferrara città del Rinascimento e il suo Delta del Po", è emanazione di un’aggregazione di enti locali composti dal Comune di Ferrara, in qualità di ente capofila, e dai Comuni di Comacchio e Ostellato, in qualità di enti aggregati.