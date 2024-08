Siccità la situazione in Toscana | L’acqua non manca ma dobbiamo andarci piano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Firenze, 17 agosto 2024 – Da ‘normale’ a ‘severità bassa’. Il mese di agosto porta un leggero innalzamento della criticità per quanto riguarda i consumi d’acqua, che salgono al primo livello di attenzione. A fare il punto con "La Nazione" è Gaia Checcucci, segretaria generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale. Com’è lain? "Rispetto agli anni precedenti è migliore. E anche adesso che siamo a un grado di ‘severità bassa’ restano consentiti tutti gli usi: potabile, industriale e agricolo". Perché saliamo nella scala delle criticità? "Per tre motivi. Partiamo dalle previsioni climatiche, che indicano assenza di precipitazioni significative anche per le prossime settimane.