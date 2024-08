Risse e furti in via Roma | Chiediamoci chi c’è dietro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) "La lettura della cronaca sullo scontro tra egiziani, continuato al pronto soccorso, mi ha fatto ricordare un episodio del 2015 quando due gruppi di nigeriani vennero alle mani. Parlarono di conflitto per un matrimonio ma poi si scoprì che di mezzo c’era il mercato della droga". Inizia così una lunga e interessante riflessione di Gian Franco Riccò, ex segretario della Camera del lavoro di Reggio. "Mi auguro che per gli egiziani non si ripeta lo stesso copione – dice – e spero che l’eventuale associazione prenda la parola, perché mi dispiacerebbe saperli nel giro dello spaccio". Riccò, che guidò la sede di viadella Cgil dal 1980 al 1989, oggi segue con attenzione le vicende politiche e sociali della città. "La questione dello spaccio ha a che fare con il tema della sicurezza – spiega– ma questo vale non solo per Reggio, anche per Parma e Modena, dove le situazioni sono simili.