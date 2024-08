Perla e Mirko l’ex gieffina rompe il silenzio dopo l’addio | Cosa mi succede

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 17 agosto 2024) Come vanno le cose traora che i due hanno annunciato? Lui è in, lei ha svelato le sue sensazioni ai follower.tra, ufficializzato sabato 3 agosto con un comunicato (non congiunto) che i due hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram, ha certamente gettato nello sconforto chi amava vederli in coppia ed era convinto che i due non si sarebbero più lasciati. Anzi, ci sono state anche due ragazze dei “Perletti”, così come amano definirsi i loro fan, che sono addirittura finite in ospedale per un malore causato dal dispiacere., orasembra definitivo – Foto Mediaset Infinity Cityrumors.itNonostante tutto, c’è stato chi ha stentato a crederci, convinto che fosse l’ennesima crisi passeggera.