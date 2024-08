Notte della Taranta | anche Angelina Mango e tanti altri ospiti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 17 agosto 2024) A Melpignano è previsto uno spettacolo senza precedenti quest’anno per la. Sono moltissimi, infatti, gli artisti previsti sul palco nel festival più amatoPuglia. Tra tradizione e innovazione,quest’annossimi protagonistinuova scena musicale si confronteranno con inedite interpretazioni. A metà tra i canti tradizionali e sinfonie innovative. Saranno originali gli arrangiamenti proposti per la, prevista per il prossimo 24 agosto a Melpignano. Equest’anno non mranno tra glii nomi più in vogascena musicale contemporanea, alcuni già annunciati da tempo.tra i super, foto Ansa – VelvetMagSta per tornare uno degli eventi più attesi dell’estate pugliese. Fervono i preparativi per la, prevista per il prossimo 24 agosto a Melpignano.