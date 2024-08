Non mi faccio prendere in giro | Khelif Capezzone sbotta contro i bavagli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 agosto 2024) Danielea valanga sul caso Imane. Il direttore editoriale di Libero infatti torna ancora una volta a dire la sua sulla pugile algerina oro olimpico a Parigi e sul caso mediatico nato dalla sua partecipazione agli scorsi giochi. Ospite di 4disera su Rete 4, il giornalista analizza quanto è stato detto durante le scorse settimane e invita tutti ad un'analisi più profonda. “Ti confesso – esordisce rivolto ai due conduttori Roberto Poletti e Francesca Barra – in tutte queste settimane a me non ha convinto il dibattito a pacchetto chiuso”. A cosa si riferisce il giornalista? “Da una parte ci sono quelli pro-Imane, descritti come bravi, carini, simpatici, progressisti, intelligenti, civilizzati, eccetera – spiega il direttore – Dall'altra, chiunque abbia un dubbio è fascista, putinista, eccetera. Spacchettiamo le questioni”.